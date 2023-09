I rossoneri nonostante un mercato scintillante rischiano di affrontare il derby con gli uomini contati in difesa.

Inter e Milan si preparano al derby con molta ansia dovuta agli impegni delle nazionali: qualche vittima c’è già stata. Olivier Giroud dovrebbe giocare contro l’Inter nonostante la grande paura per la distorsione alla caviglia accusata giovedì scorso.

Theo Hernandez

La Gazzetta dello Sport sottolinea che c’è più preoccupazione su Pierre Kalulu che si è infortunato proprio a Milanello visto che non è stato convocato dalla Francia; il difensore si sta già curando e verrà riesaminato nei prossimi giorni, in preallarme Kjaer. Dal ritiro della Francia Theo Hernandez e Maignan non si sono allenati esclusivamente per precauzione: il terzino ha subìto una botta al polpaccio.

L’articolo Qui Milan: Tomori squalificato, in dubbio Kalulu e Giroud, ok Theo e Maignan proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG