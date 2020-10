Inter-Milan: i precedenti del derby e le probabili formazioni

Si giocherà domani sera, sabato 17 ottobre alle ore 18:00, il 226° derby della Madonnina. L’Inter di Antonio Conte affronterà il Milan di Stefano Pioli in una stracittadina che dopo tante stagioni torna finalmente ad essere sfida d’alta quota. Mancheranno tanti protagonisti all’appuntamento, soprattutto dalla parte nerazzurra, per via dei numerosi contagi da Covid-19 che hanno accorciato la rosa a disposizione di Conte. All’Inter mancherà praticamente una squadra intera per via della squalifica di Sensi e dell’indisponibilità di Bastoni, Gagliardini, Nainggolan, Radu, Sanchez, Skriniar, Vecino e Young. Il Milan, invece, recupera Ibrahimovic, ma deve ancora fare a meno di REbic e ha il capitano Romagnoli non ancora al meglio.

Inter-Milan: i precedenti

Tra tutte le competizioni nazionali e internazionali, Inter e Milan si sono incontrate per ben 225 volte, con il bilancio che recita di 82 vittorie per l’Inter, 74 del Milan e 67 pareggi. Insomma, c’è una leggera prevalenza da parte dei nerazzurri, che hanno vinto gli ultimi quattro derby di campionato. L’ultima affermazione del Milan come squadra in trasferta risale al 2010 (0-1), mentre l’ultima stracittadina in generale vinta dal Diavolo è quella del 2016 (3-0).

Tra i precedenti, anche il doppio confronto del 2003 di Champions League, quando dopo l’andata in casa rossonera terminata a reti inviolate, nel ritorno il Milan vinse “in trasferta” per 0-1 grazie ad una rete di Shevchenko. È stato il Milan ad aggiudicarsi anche il doppio confronto di due anni dopo: 2-0 all’andata e vittoria a tavolino al ritorno per intemperanze dei tifosi nerazzurri. Tra i precedenti figurano anche 24 sfide di Coppa Italia e una in Supercoppa Italiana.

Quanto ai precedenti tra i due allenatori, Conte e Pioli si sono incrociati ben 8 volte fin qui e il tecnico rossonero non ha mai battuto il collega nerazzurro: 5 le vittorie del salentino e 3 i pareggi.

Inter-Milan | Probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Castillejo; Ibrahimovic. All. Pioli