I nerazzurri si sono fatti sorprendere e battere dai cugini che sembravano sul punto di una crisi irreversibile. L’Inter ha visto interrompere la serie di 6 vittorie consecutive nel derby contro il Milan, in una partita che si è rivelata una vera odissea per i nerazzurri. Nonostante le aspettative elevate dettate dalle situazioni agli antipodi con cui le due squadre arrivavano al match, l’Inter non è riuscita a esprimere il gioco aggressivo e determinato che l’aveva caratterizzata negli scontri diretti precedenti. Serata deludente Oltre a essere considerati i favoriti per il match, i nerazzurri si appoggiavano a una recente prestazione incoraggiante contro il City e contavano su un Milan che mostrava enormi segni di difficoltà. Tuttavia, l’Inter ieri si è dimostrata una squadra molle e priva del suo usuale mordente. Questa mancanza di energia si è rivelata fatale, consegnando al Milan una vittoria meritata per la maggiore voglia mostrata in […]

