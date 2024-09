L’esterno destro olandese è vicino al rinnovo col club nerazzurro ma non ha mai fatto mistero di voler giocare anche in altri campionati. Le trattative di mercato non si fermano mai e più di qualche voce tira in ballo l’Inter e precisamente il futuro di Denzel Dumfries. La situazione L”olandese ancora non ha firmato il rinnovo del contratto; quello attuale scade nel 2025. In estate, pareva che il giocatore fosse pronto a firmare un nuovo accordo con il club nerazzurro subito dopo l’Europeo. Tuttavia, le trattative sembrano avere incontrato un ostacolo, principalmente dovuto alle richieste dei rappresentanti del giocatore riguardo alla clausola rescissoria, considerata troppo bassa dai dirigenti interisti. Un possibile trasferimento Dumfries ha chiaramente espresso il desiderio di proseguire la sua carriera in Premier League ma ciò non esclude che prima ci sia un rinnovo con l’Inter per far sì che la società guadagni qualcosa dalla sua cessione. In […]

Leggi l’articolo completo Simeone vuole Dumfries: scambio all’orizzonte?, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG