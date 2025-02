Inter, missione irrealizzabile? L’allarme lanciato dall’ex difensore fa riflettere

I nerazzurri escono dall’Allianz Stadium con le ossa rotte: si fa strada un dubbio sulle reali possibilità della squadra.

La battuta d’arresto contro la Juventus ha acceso il dibattito sulle reali capacità dell’Inter di raggiungere gli obiettivi prefissati fino alla fine. Beppe Bergomi, durante il Club su Sky Sport, ha esaminato il momento della squadra nerazzurra, sottolineando un aspetto già notato in altre partite: il calo nei secondi tempi. L’ex difensore ha spiegato che la Juventus ha modificato qualcosa dopo l’intervallo, approfittando di una tendenza ormai consolidata dell’Inter. Il copione si ripete spesso: primo tempo dominante, inizio ripresa positivo e poi, nella parte finale del match, una flessione che può diventare determinante contro squadre di alto livello dovuta probabilmente ad un motivo ben preciso.

Il vero ostacolo sulla strada dello scudetto

Per quel che riguarda la lotta Scudetto in generale, l’elemento più preoccupante riguarda il calendario complicato che attende l’Inter. Tutti gli scontri diretti fuori casa e una sequenza di partite ravvicinate in cui sarà necessario gestire al meglio energie fisiche e mentali. Bergomi ha apprezzato la crescita comunicativa di Inzaghi, ritenendolo più consapevole nel gestire vittorie e sconfitte, ma ha anche avvertito che pensare di vincere ogni partita per restare al vertice sarà complicato. La prestazione contro la Juventus, seppur non disastrosa, lascia aperti interrogativi sulla tenuta della squadra nei momenti decisivi della stagione.

Mission impossibile? Cosa dicono i precedenti

Il ragionamento di Bergomi si allarga poi al percorso nerazzurro in questa stagione in generale. L’Inter punta a competere su tutti i fronti, ma la storia recente dimostra che chi ha vinto lo scudetto ha spesso dovuto sacrificare qualcosa nelle coppe. Il Napoli, lo scorso anno, si è fermato ai quarti di Champions, mentre l’Inter l’anno scorso uscì agli ottavi. Lo stesso Milan, quando vinse il tricolore nel 2022, non ebbe un cammino europeo particolarmente lungo. Bergomi ha sottolineato come la squadra di Inzaghi, pur esprimendo un ottimo calcio, fatichi a chiudere le partite per la mancanza di veri contropiedisti, un limite che può pesare nella fase decisiva della stagione.

