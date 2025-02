Inter, c’è un problema insospettabile? Un dato inquietante fa tremare i tifosi

Il telecronista Fabio Caressa lancia l’allarme sulle riserve dell’Inter: un dato inaspettato mette in discussione le ambizioni nerazzurre.

Brulicano le analisi della sconfitta dell’Inter contro la Juventus, e tra i tanti temi sollevati uno in particolare sta alimentando il dibattito: la differenza tra titolari e riserve nella formazione di Simone Inzaghi, anche se c’è chi si è scagliato proprio contro il tecnico. Durante Sky Calcio Club, Fabio Caressa ha puntato l’attenzione proprio su questo aspetto, evidenziando come i giocatori subentrati non siano riusciti a mantenere lo stesso livello di rendimento dei titolari; c’è comunque da dire che anche i titolari ieri avevano iniziato dopo l’intervallo a perdere colpi. La sensazione, secondo il giornalista, è che la squadra perda qualcosa ogni volta che vengono effettuate sostituzioni, un problema che in una stagione così lunga e intensa potrebbe diventare decisivo.

Taremi e la gestione dei cambi

Uno dei giocatori finiti maggiormente sotto esame è Mehdi Taremi. Arrivato con grandi aspettative dal Porto, l’iraniano non è ancora riuscito a incidere come ci si aspettava. Caressa ha analizzato il suo impatto non solo nel match contro la Juventus, definendo i suoi numeri “impietosi” e definendo “pessima” la sua stagione fin qui. Il giornalista ha anche sottolineato come l’Inter, nel secondo tempo, abbia abbassato il proprio baricentro di ben 12 metri, permettendo alla Juventus di prendere il controllo della partita. Un dato che, secondo lui, certifica la difficoltà dei nerazzurri nel gestire i momenti decisivi quando in campo ci sono le seconde linee.

I numeri delle riserve preoccupano davvero?

Il vero nodo della questione riguarda proprio l’impatto complessivo delle alternative a disposizione di Inzaghi. Confrontando le prestazioni di chi parte dalla panchina rispetto ai titolari, emerge un divario significativo in quasi tutti i ruoli. Taremi non è l’unico a deludere: anche altri giocatori chiamati a dare respiro ai titolari non hanno fornito il contributo sperato. Se i dati confermano questa tendenza, per l’Inter potrebbe diventare un problema da risolvere in fretta, soprattutto considerando la lotta serrata per lo scudetto e gli impegni nelle coppe.

