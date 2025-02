Lautaro nei guai? Il video incriminato fa discutere, ma manca un dettaglio

Il derby d’Italia perso ieri dai nerazzurri potrebbe avere ripercussioni ancora più pensati della sconfitta in sé: si discute su un comportamento del 10 interista.

Al triplice fischio di Juventus-Inter, gara terminata 1-0 per i padroni di casa, a festeggiare sono comprensibilmente i bianconeri, che escono dall’Allianz Stadium con sorrisi sulle labbra, diversamente dagli interisti, visibilmente contrariati per l’andamento della partita. Il nervosismo si percepisce immediatamente, con diversi giocatori nerazzurri che discutono animatamente con l’arbitro e i rivali. Tra questi spicca Lautaro Martinez, che appare particolarmente agitato nelle immagini diffuse sui social nelle ore successive alla partita: a lun go si è parlato dei motivi della sua rabbia.

La possibile sanzione della FIGC

Il capitano interista sembra lasciarsi andare a un’espressione sopra le righe, tanto che alcuni utenti, analizzando il labiale, ipotizzano l’utilizzo di parole blasfeme. Secondo l’articolo 37 del Codice di Giustizia Sportiva, un calciatore può essere punito con almeno una giornata di squalifica qualora pronunci espressioni blasfeme durante la gara.

Il precedente di Cristante apre uno spiraglio

Tuttavia, affinché scatti la sanzione, com e evidenzia FcInterNews, è necessario che l’episodio venga accertato non solo dalle immagini, ma anche da un audio che confermi in modo inequivocabile le parole incriminate. Il caso di Lautaro Martinez si trova proprio in questa zona grigia: il filmato mostra un labiale che per alcuni appare chiaro, ma senza un supporto sonoro che confermi la frase esatta, ogni ipotesi resta tale. L’ultimo caso che può fare scuola riguarda Bryan Cristante della Roma, finito al centro di un episodio simile: il giallorosso non subì sanzioni proprio per l’assenza di un audio chiaro. Se la FIGC dovesse seguire lo stesso metro di giudizio, Lautaro Martinez potrebbe evitare qualsiasi punizione, lasciando così decadere ogni possibile provvedimento disciplinare. Resta da capire se la Procura Federale deciderà di approfondire il caso o se la vicenda si chiuderà qui, senza conseguenze per il giocatore.

