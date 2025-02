Inter, partita opaca e segnali di crisi: un cattivo presagio si fa strada

Tra un primo tempo promettente e un crollo fisico inevitabile, l’Inter sembra nascondere segnali inquietanti.

Juventus-Inter di ieri ha messo in luce una serie di problematiche che mettono in dubbio la tenuta dei nerazzurri, già reduci da prestazioni poco convincenti nelle ultime settimane. Il Corriere dello Sport, in un’analisi pungente, ha sollevato un interrogativo inquietante. La squadra ha raccolto solo 4 punti nelle ultime quattro partite, con due sconfitte che pesano sul morale e sulla classifica. Anche ieri un inizio promettente non è bastato a mascherare una condizione fisica discutibile. La ripresa contro la Juventus ha infatti messo in evidenza un vero e proprio collasso fisico che ha diverse spiegazioni.

Il primo tempo dell’Inter: tanti errori e zero concretezza

Nel primo tempo, l’Inter ha giocato abbastanza bene: ha mostrato un atteggiamento propositivo e ha creato diverse occasioni per passare in vantaggio. La fascia destra, con un Dumfries letteralmente on fire, ha creato problemi alla difesa avversaria, ma la squadra ha faticato a concretizzare. La mancanza di lucidità in zona gol ha impedito ai campioni d’Italia di capitalizzare le situazioni favorevoli. Lautaro Martínez ha fallito un’occasione d’oro, colpendo debolmente una palla su un rigore in movimento, mentre Taremi, pur facendo qualche movimento interessante, non ha mai mostrato la cattiveria necessaria in area di rigore. Le occasioni sciupate sono diventate il segnale di una debolezza di fondo.

Un crollo che non lascia scampo?

Il vero problema è emerso nella ripresa. L’Inter ha accusato un vistoso calo fisico, che ha compromesso la sua prestazione, facendo sembrare il risultato inevitabile. Il quotidiano romano ha sottolineato come il fisico e la stanchezza abbiano avuto un ruolo cruciale nel crollo della squadra, incapace di mantenere il ritmo e la compattezza difensiva. Il rischio è che il ciclo di questa Inter stia giungendo al termine: la rosa sembra pagare il carico di troppe partite e una gestione della condizione fisica che non riesce a garantire la massima competitività. Gli errori sotto porta, il calo fisico e la mancanza di concretezza potrebbero essere segnali della fine di un ciclo vincente: alla squadra il compito di smentire questo oscuro presagio a partire già dalle prossime gare.

Leggi l’articolo completo Inter, partita opaca e segnali di crisi: un cattivo presagio si fa strada, su Notizie Inter.