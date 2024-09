L’attaccante argentino non riesce ad incidere in Francia e sta vivendo un periodo piuttosto complesso. Valentin Carboni, promessa del calcio argentino, si è trasferito al Marsiglia in prestito dall’Inter lo scorso 7 agosto, con un accordo che includeva anche un diritto di riscatto fissato a ben 36 milioni di euro da parte del club francese. Tuttavia, il giocatore si è ritrovato a fare i conti con una realtà diversa da quella che probabilmente aveva immaginato. Nonostante il buon inizio di stagione della squadra allenata da De Zerbi, che riesce a tenere il passo con colossi come PSG e Monaco, la partecipazione di Carboni si è ridotta a soli 36 minuti sul campo, distribuiti in 2 apparizioni da subentrante. Una situazione complicata La presenza di giocatori chiave come Amine Harit e il rientrante Mason Greenwood ha relegato la seconda punta di proprietà dell’Inter indietro nelle gerarchie. Questa scarsa opportunità di mettere […]

