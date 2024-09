Il club nerazzurro, sebbene se parli sempre meno, non ha rinunciato all’idea di costruire il nuovo impianto fuori Milano. Il sito Calcio e Finanza ha pubblicato una nota del gruppo Brioschi (uno dei principali operatori immobiliari in Italia) che tira in ballo quanto fatto dall’Inter per quel che riguarda l’ipotesi della costruzione del nuovo stadio a Rozzano. “Il 28 luglio 2023 Infrafin (società interamente posseduta da Camabo, il cui capitale è detenuto da Brioschi Sviluppo Immobiliare per il 49% e dalla controllante Bastogi per il 51%) aveva concesso a F.C. Internazionale Milano S.p.A. un diritto di esclusiva oneroso fino al 30 aprile 2024, finalizzato a verificare la possibilità di realizzare uno stadio e alcune funzioni accessorie all’interno dell’area di proprietà a Rozzano”. Il rinnovo “Alla scadenza del 30 aprile 2024, con le medesime finalità di cui sopra, Infrafin s.r.l. ha concesso a F.C. Internazionale Milano S.p.A. un nuovo diritto di esclusiva oneroso […]

