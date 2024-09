Il capitano nerazzurro vive una crisi a cui nessuno era abituato ma dietro tutto ciò ci sono diverse spiegazioni ed attenuanti. Lautaro Martinez è stato a dir poco decisivo nelle ultime stagioni dell’Inter ma ora sta vivendo un periodo molto negativo. I precedenti Il Toro ha dimostrato negli anni un’incredibile capacità di trovare la via del goal, contribuendo significativamente ai successi dell’Inter. La sua abilità non è stata meno evidente nelle ultime 3 stagioni, sotto la guida tecnica di Inzaghi, dove in quasi tutte le occasioni ha saputo essere decisivo fin dalle prime giornate. Tuttavia, contrariamente a quanto si potrebbe aspettare da un giocatore del suo calibro, l’argentino non ha ancora segnato in questa stagione di Serie A, nonostante abbia fornito 1 assist nel derby contro il Milan. I motivi del digiuno Il Corriere dello Sport però fa notare che dalla conquista dello Scudetto con l’Inter alla partecipazione con l’Argentina […]

