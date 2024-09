L’allenatore dell’Udinese Kosta Runjaic ha riservato grossi elogi per la squadra di Inzaghi. Kosta Runjaic ha presentato in conferenza stampa il match di domani pomeriggio contro l’Inter; ecco le sue dichiarazioni. “Nel calcio si fanno errori, se non ci fossero sarebbe uno sport noioso. Noi dobbiamo migliorare in determinate situazioni, ci stiamo allenando per farlo ma in campo poi ci sono anche gli avversari. A Roma abbiamo reso la partita troppo facile agli avversari, con l’Inter dobbiamo evitare gli errori. Se commetti un errore contro squadre come l’Inter o come la Roma vieni subito punito”. Sui nerazzurri “A mio avviso l’Inter non ha punti deboli, abbiamo guardato del materiale e occupano bene tutte le posizioni, ruotano in campo, corrono molto, hanno una fase difensiva strutturata, giocano bene senza palla, hanno molti punti di forza“. La certezza “Mi sono guardato delle loro partite dello scorso anno per mostrare ai giocatori come posizionarsi in […]

