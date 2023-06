Henrikh Mkhitaryan continua a lavorare sodo per tornare a disposizione per la Finale di Champions tra Inter e Manchester City

Prima giornata di allenamento e preparazione alla Finale di Istanbul per l’Inter: ancora assenti dall’allenamento in gruppo Mkhitaryan e Correa, che hanno proseguito il loro lavoro individuale. Soprattutto l’armeno sta cercando in tutti i modi di recuperare la forma per la gara contro il Manchester City e già da domani dovrebbe allenarsi insieme al gruppo squadra (l’argentino potrebbe raggiungerlo giovedì).

Mentre svariati calciatori dell’#Inter stanno rilasciando varie interviste per il media day, #mkhitaryan è in campo a correre. L’armeno punta İstanbul. #ManchesterCityInter — Simone Togna (@SimoneTogna) June 5, 2023

Questo il report dei nerazzurri sull’allenamento odierno: «APPIANO GENTILE – Inizia ufficialmente la settimana che porterà l’Inter a giocare la finale di UEFA Champions League contro il Manchester City a Istanbul. Nella giornata di lunedì i nerazzurri hanno svolto una sessione pomeridiana d’allenamento agli ordini di Simone Inzaghi al Suning Training Centre».

L’articolo Inter, Mkhitaryan corre verso Istanbul: lavoro individuale per lui e Correa proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG