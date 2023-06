Il difensore dell’Inter, Francesco Acerbi, ha rilasciato ulteriori dichiarazioni in vista della Finale di Champions contro il City

Intervenuto ai microfoni di RSI, Francesco Acerbi si è espresso così in merito alla Finale di Champions League che l’Inter giocherà contro il Manchester City il 10 giugno ad Istanbul.

ARRIVATO TRA I FISCHI, E ORA LA FINALE –: «Conosco le mie qualità e sapevo di poter dare tutto in campo, ho giocato e cercato di fare qualcosa di importante per me. Ovvio che nessuno si aspettava di arrivare in finale ma dopo il girone di CL abbiamo creduto di poter fare qualcosa di buono. Ce la metteremo tutta per fare quel passetto in più che serve a far diventare realtà un sogno».

COSA TEMPO DI PIÙ DI HAALAND? –: «È fortissimo, ogni palla che tocca segna, ma hanno tanti giocatori che fanno la differenza, da Gundogan a Grealish. Sono tra i primi club al mondo da anni ma è una finale e ce la giocheremo, proveremo a fare qualcosa di straordinario. Perché ce lo meritiamo».

COME STIAMO? –: «Emotivamente questa finale si prepara da sola. E contro di loro si deve lavorare sui dettagli: in finale contano quelli».

L’articolo Acerbi: «Ce la metteremo tutta, vogliamo trasformare il sogno in realtà» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG