Il centrocampista dell’Inter, Henrikh Mkhitaryan, ha parlato così in zona mista durante il Media Day per la Finale contro il City

Henrikh Mkhitaryan ha parlato così in vista della Finale di Istanbul tra Inter e Manchester City, rispondendo alle domande dei giornalisti presenti in zona mista durante il Media Day.

COME STO? –: «Io sto bene, come mi avete visto voi. Farò di tutto per giocare questa partita, c’è ancora tempo, spero di rientrare con la squadra il prima possibile e aiutarla per giocare questa finale».

SULLA MIA STAGIONE –: «Venendo qua all’Inter non ho mai pensato che venissi a sedermi in panchina. Il calcio è così, devi fare tutto il maglio per giocare e aiutare la squadra. Alla prima gara mi sono infortunato contro il Lecce, però quando mi sono ripreso purtroppo si sono infortunati Calhanoglu e dopo Brozovic, così si è liberato un posto dove ho giocato e fatto bene. Anche il mister ha creduto in me e ho fatto il mio meglio per aiutare la squadra».

QUANTO È STIMOLANTE GIOCARE CONTRO I CENTROCAMPISTI DEL CITY? –: «Sappiamo che il Manchester City è la squadra più forte in Europa al momento, anche il centrocampo. Anche noi abbiamo un centrocampo fortissimo: Calhanoglu, Barella e Brozovic. Abbiamo giocatori che possono togliere la palla al City e far vedere che anche noi vogliamo giocare con la palla e attaccare, perché alla fine dobbiamo segnare e vincere la partita, è quello che conta».

SENSAZIONE SPECIALE? –: «Non è ogni giorno che giochi una finale di Champions, specialmente contro il City. Sappiamo che la partita sarà difficilissima ma siamo pronti ad affrontarla sapendo i loro punti forti, ma anche noi abbiamo i nostri. Faremo il nostro meglio per giocare e vincere questa partita».

HO GIÀ VINTO LE ALTRE DUE COPPE EUROPEE? –: «Non voglio vincere perché mi manca solo questa Coppa, voglio vincere perché è una Champions e non è ogni giorno che giochi questa finale. Sono alla fine della mia carriera calcistica, proverò a fare tutto per allungare la mia carriera».

L’articolo Mkhitaryan: «Sto bene, farò di tutto per esserci contro il City, vogliamo attaccare» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG