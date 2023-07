Inter-Monza, dal 14 luglio il via la vendita dei biglietti: tutte le informazioni per la prima giornata di campionato

Gli abbonamenti per le gare casalinghe dell’Inter alla prossima stagione sono andati sold out in pochissime ore dall’apertura della vendita libera (superato ogni record!). Il club nerazzurro comunica l’apertura di una lista d’attesa e svela quando comincerà la vendita dei biglietti per la prima gara della stagione contro il Monza.

Biglietti per Inter-Monza

La vendita dei biglietti della prima di campionato, Inter-Monza di sabato 19 agosto ore 20:45, inizierà alle ore 10.30 di venerdì 14 luglio sul sito inter.it/tickets e nei punti vendita ufficiali (Inter Store Milano, Ticketing corner San Siro e rete Vivaticket). Sul sito inter.it/tickets è inoltre possibile iscriversi agli “alert” di vendita dei prossimi incontri con il proprio indirizzo e-mail, così da ricevere tutte le informazioni sui biglietti dei prossimi match della Serie A TIM 23-24.

L’articolo Inter-Monza, dal 14 luglio il via la vendita dei biglietti: tutte le informazioni proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG