Danilo D’Ambrosio avanza a grandi falcate verso la titolarità nel match di domani tra Inter e Monza: le ultime di formazione

Stando a quanto riferisce Sky Sport per la probabile formazione dell’Inter contro il Monza, Simone Inzaghi potrebbe scegliere Danilo D’Ambrosio come braccetto destro della difesa. A riposare, in questo caso, sarebbe Matteo Darmian: una sorta di turnover in vista del ritorno in Champions League contro il Benfica, considerando anche l’infortunio di Skriniar che continua a sentire dolore alla schiena.

La difesa nerazzurra per il match di domani sarebbe dunque così composta: D’Ambrosio a destra, de Vrij o Acerbi al centro (col primo favorito) e Bastoni a sinistra.

L’articolo Inter-Monza, D’Ambrosio verso una maglia da titolare: le scelte di Inzaghi per la difesa proviene da Inter News 24.

