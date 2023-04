Questa la lista delle calciatrici dell’Inter Women convocate da Rita Guarino per il prossimo match della Poule Scudetto contro la Roma

È stata resa pubblica la lista di tutte le calciatrici dell’Inter Women che sono state convocate da Rita Guarino per il prossimo match contro la Roma, valevole per il quarto turno della Poule Scudetto.

Su inter.it si legge: «L’Inter di Rita Guarino scende in campo sabato 15 marzo per la 4ª giornata d’andata della Poule Scudetto. Alle 14:30 allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni è attesa la Roma, capolista in classifica con 54 punti, 8 di vantaggio sulla Juventus, seconda. Attualmente l’Inter è in quarta posizione, con 35 punti, a una lunghezza dalla Fiorentina (che ha però disputato un match in più)».

Portieri: 1 Gilardi, 12 Piazza, 32 Belli.

Difensori: 2. Sonstevold, 13. Merlo, 14. Robustellini, 17. Fordos, 25. Thøgersen, 29. Björk Kristjánsdóttir, 31 Lang.

Centrocampisti: 5. Karchouni, 6. Santi, 15. Eckhoff, 18. Pandini, 19. Alborghetti, 34. Mihashi.

Attaccanti: 7. Marinelli, 9. Elisa Polli, 11. Chawinga, 33. Ajara Njoya, 35. Calegari

