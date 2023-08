L’accoglienza da brividi nei confronti dell’ex nerazzurro Danilo D’Ambrosio: per sempre interista, per sempre nella storia dell’Inter

Gli applausi nei confronti degli ex è sempre una routine di riconoscimento, ma per Danilo D’Ambrosio non è stata una passerella come tute le altre: specialmente per un tifoso nerazzurro come lui.

Durante Inter-Monza, nel momento in cui è stato sostituito, tutto lo stadio di San Siro lo ha omaggiato nella maniera migliore possibile, suscitando a lui non poche emozioni. Tanti ricordi di una storia destinata ad essere sempre più consolidata.

