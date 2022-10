Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, analizza il calcio europeo: le dichiarazioni su Haaland dell’ex nerazzurro

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha parlato a Il Secolo XIX.

LE PAROLE – «Rimango meravigliato quanto vedo giocatori con nomi difficilissimi come Kvaratskhelia del Napoli presi in posti lontani: sembra che giochi semplice e invece gli riesce tutto quello che desidera, bravissimo. Però dico Haaland: Branca me lo avrebbe fatto comprare al 100%, già me lo vedo mentre mi dice ‘presidente questo è speciale’ e me lo sarei trovato all’Inter».

