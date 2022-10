Vincenzo Montella, allenatore dell’Adana Demirspor, difende l’attaccante della Lazio Ciro Immobile dalle critiche

Intervistato da DAZN, Vincenzo Montella ha parlato così di Ciro Immobile, bomber della Lazio.

LE PAROLE – «A livello nazionale credo che ci sia poco da dire, negli ultimi anni ha una media di 30 gol all’anno. In Nazionale può un po’ faticare numericamente, ma non si può discutere. È il meglio che abbiamo in questo momento, anche con merito. Non è mica facile fare 25/30 gol in Serie A».

L’articolo Lazio, Montella: «Immobile non si discute, è il meglio che abbiamo» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG