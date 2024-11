I nerazzurri pareggiano contro la capolista, il big match di San Siro non vede né vincitori né vinti; ecco l’analisi di Inzaghi. L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha commentato così a DAZN l’1-1 di stasera contro il Napoli. “Mi è piaciuto tutto, ho fatto i complimenti ai ragazzi. Chiaramente se c’era una squadra che doveva vincere era l’Inter, nel secondo tempo non c’è stata partita”. “Siamo andati sotto su una palla inattiva dove dovevamo essere più attenti ma non ci siamo disuniti. Il Napoli è forte visto dal vero, ma noi non abbiamo concesso nulla; la mia squadra è stata molto brava”. La prestazione degli attaccanti “Avevamo di fronte una grande squadra, ma hanno lavorato tantissimo per i compagni, ci hanno sempre tenuto uniti. Ho fatto i complimenti alla squadra perché è stata bravissima, il risultato non ci soddisfa ma sono molto contento. Ho detto alla vigilia che sarebbe stato un […]

