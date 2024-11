Scambio clamoroso con Calhanoglu protagonista. L’offerta è davvero allettante, considerazioni aperte in casa Inter. Il calciomercato è in continuo fermento e tra i nomi più chiacchierati di questo periodo vi è sicuramente quello di Hakan Calhanoglu. Il talentuoso centrocampista dell’Inter, dopo essersi distinto per le sue prestazioni sul campo, attira l’interesse di club di prestigio internazionale. E non è un segreto che le grandi d’Europa stiano osservando con interesse la situazione del giocatore, per potenziare le proprie rose con uno dei centrocampisti più forti nel panorama continentale. Tuttavia, il club nerazzurro non sembra intenzionato a cedere facilmente il proprio gioiello, a meno che non arrivi un’offerta impossibile da rifiutare. La situazione La dirigenza dell’Inter, da parte sua, valuta le opzioni disponibili, tenendo conto della possibilità di realizzare una significativa plusvalenza dalla cessione di Calhanoglu, acquisito a parametro zero. Tra le opzioni di rimpiazzo, emerge il nome di Ricci del Torino, […]

