Piace a Marotta e farebbe felice Inzaghi. Pare essere ormai delineato il primo colpo nerazzurro per il 2025. L’Inter di Milano, attuale campione d’Italia, non si ferma sul mercato. Mentre la squadra dimostra sul campo di essere una delle forze del campionato, la dirigenza nerazzurra lavora in sordina per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione dell’allenatore Simone Inzaghi. Il calciomercato non dorme mai e, con la finestra di gennaio ormai alle porte e quella estiva che incombe, i piani dell’Inter per il futuro iniziano a delinearsi con precisione. Tra questi, l’interessamento per uno dei talenti emergenti della Serie A. Strategie di mercato e rinnovi La situazione contrattuale all’interno dell’Inter rivela che i lavori in corso non riguardano solo nuovi acquisti, ma anche il consolidamento delle posizioni attuali. Un esempio lampante è il caso di Denzel Dumfries, il cui contratto in scadenza nel 2025 sembra essere vicino al rinnovo. Nonostante questo, […]

Leggi l’articolo completo Svolta Inter, nel mirino la rivelazione della Serie A: il piano di Marotta, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG