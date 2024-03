I nerazzurri hanno pareggiato ieri contro i campioni d’Italia in carica in un match in cui non sono mancati gli episodi da moviola.

L’ex arbitro Luca Marelli negli studi di DAZN ha detto la sua su 3 episodi dubbi capitati durante Inter-Napoli.

La rete di Juan Jesus

“Sul calcio d’angolo da cui si origina il gol di Juan Jesus. C’è stata una protesta sul contrasto di Darmian, non si capisce se è lui a toccare la palla o Di Lorenzo, da tutte le prospettive possibili è veramente complicata, non mi sento di colpevolizzare l’assistente che ha assegnato il calcio d’angolo. Non certezze e pare che la tocchi con la punta del piede il giocatore del Napoli ma è una sensazione ed è difficile stabilire chi la tocca per ultimo“.

Marcus Thuram

Il contatto Rrahmani-Thuram

“Poi c’è stato nell’aria di rigore del Napoli il contrasto tra Rrahmani e Thuram che chiedeva il calcio di rigore, a fine partita. In realtà è stato bravo il giocatore azzurro, rischiando molto ha toccato il pallone deviandolo nettamente. C’è contatto tra i due piedi ma il giocatore del Napoli tocca con la punta del piede ed è corretta la decisione dell’arbitro avallata dal VAR”.

Il caso Thuram-Meret

“Nel contatto tra Meret e Thuram sembra che arrivi nettamente il portiere prima, ma c’è uno scontro di gioco e non c’è veramente nulla, bisognava lasciar correre, anche perché il pallone era nel possesso del Napoli con Mario Rui“.

