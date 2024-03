L’ex difensore Andrea Ranocchia tra le altre cose ha difeso il suo ex allenatore Stefano Pioli.

Andrea Ranocchia a Pressing ha detto la sua sull’Inter e sul campionato italiano; l’ex calciatore ha iniziato parlando dell’eliminazione dalla Champions League dei nerazzurri. “Ciò che non ha funzionato è stata l’andata, una partita andata stradominata ma chiusa solo 1-0. Al ritorno la sfida è stata aperta, ci sono state tante occasioni da una parte e dall’altra”. Nel match di San Siro in effetti la squadra di Simeone non arrivò a realizzare neanche un tiro in porta; al ritorno è stata tutta un’altra partita.

giocatori dell’Inter

L’incidenza dell’allenatore

“Nel calcio moderno l’allenatore conta per l’80%, i giocatori per il 20%. Io ho avuto la fortuna o la sfortuna di avere avuto tanti allenatori all’Inter perché ne sono passati diversi negli anni in cui ho giocato a Milano. Ne ho visti tanti bravi, pochi bravissimi e altri che non ti davano niente pur avendo in mano squadre di talento. Per costruire una squadra vincente come Inter, Juve, Milan o Napoli ci vuole tempo, il tecnico è fondamentale in questo senso”.

La possibilità che l’Inter vinca lo Scudetto matematicamente dopo il derby

“Scudetto nel derby? Prima lo vincono meglio è. Non credo facciano calcoli, hanno fatto una buona partita, ci sono stati più errori perché la partita di Champions li ha usurati. Sono rientrati tardi, 120′ in quella bolgia… Certo vincerlo al derby avrebbe un altro sapore”.

