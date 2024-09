La pellicola sull’impresa dei nerazzurri della passata stagione non è ancora uscita ufficialmente ma fa già parlare di sé.

Nell’epoca in cui i media e il cinema si fondono sempre più spesso raccontando storie di grandi personalità e istituzioni sportive, l’assenza di figure cardine in queste narrazioni può sollevare interrogativi e riflessioni. È il caso della recente proiezione del documentario Inter. Due stelle sul cuore, che ha messo in luce una mancanza significativa: quella di Steven Zhang, ex presidente dell’Inter, che, come fa notare Tuttosport non appare in nessuna parte della pellicola. Questo dettaglio non è passato inosservato agli occhi dei critici e del pubblico, suscitando varie interpretazioni e commenti sulle possibili ragioni dietro questa scelta.

Steven Zhang

Un’assenza significativa

Tale omissione emerge come un dettaglio rilevante dato il ruolo di Zhang nel guidare il club verso importanti successi. La sua gestione si è conclusa con la conquista di 7 trofei, un’eredità sportiva non trascurabile che normalmente meriterebbe riconoscimento in una narrazione che intende celebrare le gesta e i trionfi del club.

Le ragioni dietro l’assenza

Le spiegazioni ufficiali attribuiscono l’impossibilità di includere Zhang nel documentario a motivi logistici, legati alla sua permanenza in Cina che ha impedito la realizzazione dell’intervista prevista a Milano. Anche il tentativo di organizzare un incontro durante una tournée in Cina non ha fruttato i risultati sperati visto che la stessa non si è tenuta.

