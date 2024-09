Il club nerazzurro ha messo in vendita la terza divisa e la squadra di Inzaghi la indosserà durante il prossimo impegno.

Nel mondo del calcio, la presentazione di nuove divise rappresenta, ogni anno, un momento cruciale e di forte attesa tanto per i tifosi quanto per i giocatori. Questa settimana ha visto il debutto di due maglie in particolare che non solo riflettono l’identità e la storia dei rispettivi club, ma si legano anche a icone culturali esterne allo sport, creando così un ponte tra il calcio e altri ambiti di spettacolo e cultura.

L’oro che accende la passione dell’Inter

La terza maglia dell’Inter, presentata di recente da Nike, brilla letteralmente sul campo con il suo design accattivante in oro, impreziosito da inserti neri. Questi ultimi fanno da cornice al tricolore italiano e alle due stelle al petto, simboli della gloriosa storia e dei trionfi del club milanese. La divisa, come riporta la Gazzetta dello Sport, sarà indossata per la prima volta da Lautaro Martinez e dai suoi compagni di squadra già nella prossima trasferta di Monza.



Il tributo del Manchester City alla musica britannica

L’ultima maglia presentata dal Manchester City, invece, rappresenta una vera e propria dichiarazione d’amore verso una delle band più influenti della musica britannica: gli Oasis. Co-disegnata dal chitarrista e seconda voce Noel Gallagher in persona, questa maglia celebra il 30° anniversario dell’album Definitely Maybe, un’icona del britpop che ha marcato una generazione intera. Denominata Definitely City, la divisa presenta elementi ispirati alla copertina del famoso album e sarà utilizzata dalla squadra di Pep Guardiola in selezionati incontri di Champions League, tra cui quello di mercoledì prossimo contro l’Inter.

