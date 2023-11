Inter, nerazzurri infallibili dal dischetto: il dato sulla percentuale realizzativa dagli undici metri per la squadra di Inzaghi

Come riportato da Opta, l’Inter è la prima squadra europea per gol segnati su rigore in questa stagione, nei primi 5 campionati.

Con 7 rigori realizzati su 7, i nerazzurri si mettono davanti a tanti altri top club europei.

L’articolo Inter, nerazzurri infallibili dal dischetto: il dato proviene da Inter News 24.

