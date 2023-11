Salisburgo Inter, Dedic: «Potevamo fare di più, puniti per nostri errori» Le parole del terzino degli austriaci

Amar Dedic, terzino del Salisburgo, ha parlato ai microfoni di TMW dopo la sconfitta contro l‘Inter.

«Penso che avremmo potuto fare di più, anche se non abbiamo fatto male. Abbiamo iniziato bene la partita e avremmo dovuto sfruttare le nostre occasioni, quando giochi contro una squadra così, a questo livello, ogni errore viene punito. Rigore? C’era, non possiamo farci niente, se non andare avant»

