Le parole di Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari ed ex Inter, in vista della partita contro la Juve. Le dichiarazioni

L’ex Inter Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa in vista di Juventus-Cagliari.

PAROLE – «Allegri? Grande allenatore, è pratico. Vuole vincere quindi studia bene gli avversari ed alla fine ha ragione perchè ha vinto tanto. Io alla Juventus credo di aver fatto bene, buono il bilancio visto che venivamo dalla serie B. Non avevo i campioni degli anni precedenti, per me sono stati due anni positivi».

L’articolo Scudetto, Ranieri: «Allegri allenatore molto pratico» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG