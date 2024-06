I nerazzurri attraverso l’ultimo incontro con l’agente del bomber argentino hanno raggiunto l’accordo per il prolungamento del capitano.

C’è l’intesa tra l’Inter e Lautaro Martinez per il rinnovo del contratto, questa la notizia che tutti i tifosi nerazzurri aspettavano anche se si era capito suppergiù da una settimana che la burrasca era passata.

La ricostruzione

La trattativa era cominciata ad inizio stagione sotto i migliori auspici tanto che si pensava che si potesse giungere ad un accordo già per le festività natalizie. Il fatto che poi non arrivassero notizie con l’inizio del nuovo anno ha fatto sorgere qualche dubbio: le speculazioni aumentavano di mese in mese e riguardavano i contorni economici dell’affare. Emerse una forbice consistente tra quanto offriva l’Inter (uno stipendio di 8 milioni a stagione) e quanto chiedeva il capitano (12 milioni a salire di anno in anno).

Lautaro Martinez Supercoppa Italiana

La svolta

A maggio ci sono state le feste per la vittoria dello Scudetto ed il cambio di proprietà ma la vera svolta è arrivata per un gesto di Lautaro stesso che ha scelto di abbassare le sue pretese: il nuovo accordo prevede quindi un contratto fino al 2029 con stipendio di 9 milioni a stagione più bonus legati ai risultati della squadra.

L’ufficialità

Ieri c’è stato l’ultimo incontro con l’agente del Toro Alejandro Camano che, uscito dalla sede nerazzurra, confermava il buon esito della negoziazione. Il Corriere dello Sport sostiene che ora c’è accordo su tutto e che la firma dovrebbe arrivare per via telematica visto che Lautaro si trova in Argentina a preparare la Coppa America: l’ufficialità potrebbe arrivare entro la settimana prossima.

L’articolo Inter: non ci sono più dubbi sul rinnovo di Lautaro, quando arriverà l’annuncio? proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG