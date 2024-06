I nerazzurri hanno deciso di provare ad acquistare l’estremo difensore del Grifone mentre per l’attaccante serve un incastro difficile.

L’Inter in questi giorni sta trattando il portiere del Genoa Josep Martinez dopo aver deciso di non riscattare Emil Audero; in realtà il primo obiettivo dei nerazzurri era Bento dell’Athletico Paranaense ma il suo prezzo è ormai ritenuto eccessivo. A Marotta ed Ausilio piace anche l’accanto dei liguri Albert Gudmundsson ma resta molto difficile arrivare a lui.

Josep Martinez

La trattativa per l’estremo difensore

Il Genoa per Martinez ha inizialmente richiesto 18 milioni, valutazione leggermente superiore all’offerta dell’Inter che si aggira intorno ai 15 milioni, bonus inclusi. La scadenza del contratto del giocatore nel 2025, con opzione per il prolungamento fino al 2026, non mette i rossoblù in posizione di forza nella trattativa: in ogni caso le parti sembrano vicine al raggiungimento di un’intesa. L’Inter ha proposto ai liguri una serie di giovani da inserire come contropartita nell’affare ed il Genoa sembra orientarsi su Gaetano Oristanio. Quest’ultimo non è stato riscattato dal Cagliari dove ha giocato l’ultima stagione; resta da chiarire con quale formula può andare al Genoa, probabile che vada a titolo definitivo ma con clausola di recompra, insomma quanto avvenuto con Fabbian al Bologna.

il jolly da giocarsi

La trattativa per Gudmundsson si preannuncia più complessa, data la valutazione del giocatore tra i 35 e i 40 milioni di euro da parte del Genoa ma non solo. L’eventuale acquisto di Martinez potrebbe fungere da ponte per parlare coi liguri dell’islandese, come riporta Tuttosport, ma l’Inter per pensare di poter arrivare a lui deve cedere Arnautovic e forse anche qualche altro giocatore.

