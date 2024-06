L’attaccante argentino viene considerato da molti addetti ai lavori un futuro crack ma i nerazzurri potrebbero essere costretti a rinunciarvi.

L’Inter sa di avere tra le mani uno dei talenti del futuro ma in questo momento storico incedibili non ce ne sono.

Molto ambito

Valentin Carboni è in rapida ascesa dopo aver dimostrato il suo valore nel suo primo vero anno di Serie A in prestito al Monza. Il giovane ha attirato l’attenzione del commissario tecnico dell’Argentina, Lionel Scaloni, che secondo la Gazzetta dello Sport lo porterà anche in Coppa America (tra gli altri è rimasto a casa Dybala). I nerazzurri non vorrebbero cederlo perché consapevoli che fra qualche anno potrebbe giocare stabilmente in Prima Squadra o tuttalpiù essere ceduto per una cifra molto maggiore rispetto a quella ricavabile ora. Marotta ed Ausilio a gennaio hanno rifiutato 20 milioni da parte della Fiorentina e ora il suo prezzo sembra essere salito a 30 milioni.

Raffaele Palladino

Dubbi e scenari

Ora in viola è arrivato Raffaele Palladino, l’allenatore che lo ha avuto al Monza: potrebbe quindi arrivare un’offerta anche se il ragazzo potrebbe attirare anche qualche interesse dalla Premier. L’Inter è quindi al bivio: una sua cessione sbloccherebbe un mercato in entrata che altrimenti si prospetta assai magro (non che sia un male, la squadra resta comunque estremamente competitiva). I nerazzurri avrebbero bisogno di un esterno destro (se, come sembra, dovesse essere ceduto Dufmries) e di un quinto attaccante; l’acquisto di un secondo portiere non rientra in questi ragionamenti visto che, essendo un’esigenza, verrà fatto a priori.

