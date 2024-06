Guirassy non è ancora uscito dai radar rossoneri e le sue recenti dichiarazioni lasciano aperte più di qualche speranza di vederlo al Milan.

Il Milan sta cercando di chiudere il grande acquisto in attacco. Da settimane sta corteggiando e coccolando Joshua Zirkzee, riponendo su di lui le proprie mire. Dopo aver comunicato al Bologna la volontà di pagare la clausola, la squadra mercato rossonera sta trovando più di qualche difficoltà a trovare l’accordo con il procuratore dell’olandese in merito alle commissioni. Le parole di Ibrahimovic di ieri in conferenza in merito al fatto che il Milan non faccia “beneficenza”, aprono nuovi clamorosi scenari. Uno su tutti potrebbe portare il nome di Serhou Guirassy dello Stoccarda.

Serhou Guirassy

Le parole di Guirassy

Serhou Guirassy ha parlato del proprio futuro a Sky Sport Deutschland chiarendo ogni dubbio in merito al proprio futuro. Il giocatore dello Stoccarda ha sottolineato che “il Borussia Dortmund è un club molto grande ma al momento non c’è nulla di avanzato: sono ancora sotto contratto con lo Stoccarda”. Ha poi aggiunto che “non ho preso una decisione perché ero con la nazionale: ora mi godo un po’ di vacanze e poi nel giro di qualche settimana sapremo cosa succederà”.

Guirassy alternativa a Zirkzee?

Le parole dell’attaccante dello Stoccarda lasciano aperte molte possibilità per il futuro. Il primo obiettivo dei rossoneri resta Joshua Zirkzee e il Milan farà di tutto per chiudere l’accordo ma, al contempo, si guarda attorno per capire eventuali alternative. Guirassy è certamente un profilo che piace, e non poco. Ha una clausola di 17,5 milioni e potrebbe rappresentare per il Milan un’opportunità ghiotta.

L’articolo Milan, Guirassy pista concreta: il giocatore lascia aperta la porta ai rossoneri? proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG