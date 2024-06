L’estremo difensore spagnolo si avvicina al club nerazzurro: quest’ultimo sembra quindi aver mollato la pista che porta a Bento.

L’Inter non ha riscattato Emil Audero pur avendone apprezzato il rendimento sia in campo che in spogliatoio: al suo posto verrà acquistato un portiere che si spera possa diventare il titolare quando ci sarà l’addio di Sommer.

Il piano

Lo svizzero ha giocato alla grande in questa stagione ma la carta di identità non gioca a suo favore recitando 35 anni: il suo contratto scade nel 2025 e non è chiaro se verrà rinnovato o meno.

Yann Sommer

Gli obiettivi

Fatto sta che i nerazzurri stanno cercando di risolvere il problema a monte già quest’anno acquistando un portiere giovane che però dia già adeguate garanzie. Il piano già l’anno scorso prevedeva l’arrivo di Trubin (ora al Benfica), se ricordate bene, oltre a quello di Sommer. In tal senso l’Inter aveva puntato Bento dell’Athletico Paranaense che però si è rivelato troppo costoso; in questi giorni Ausilio e Marotta stanno trattando col Genoa l’acquisto di Josep Martinez dopo aver valutato anche Mandas della Lazio, Okoye dell’Udinese e Jorgensen del Villarreal.

L’accelerata

Le negoziazioni con i liguri sono ora nel vivo: i nerazzurri offrono 15 milioni totali mentre la richiesta è sui 18 milioni. Secondo la Gazzetta dello Sport la sensazione è che l’affare si farà ma occorre venirsi incontro su un paio di aspetti. Oltre alla distanza sulle cifre bisogna mettersi d’accordo sulla formula: l’Inter vorrebbe proporre un prestito con obbligo di riscatto da esercitare l’anno prossimo. C’è poi il discorso contropartita tecnica: al Genoa piacciono Satriano ed Oristanio, uno dei due cartellini potrebbe abbattere il cash che i nerazzurri dovranno versare.

L’articolo Inter su Josep Martinez: la forbice si assottiglia proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG