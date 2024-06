Carlo Pellegatti è pazzo di Rabiot e lo vedrebbe benissimo al Milan soprattutto poi a parametro zero, definendolo a quelle condizioni un regalo stupendo.

Il Milan prepara il prossimo mercato avendo le idee molto chiare su come agire. Le parole di Zlatan Ibrahimovic in conferenza stampa sono un monito per tutti, addetti ai lavori e non solo. Il Club di Via Aldo Rossi vuole immettere benzina nel proprio motore curando ogni singolo aspetto, da quello economico, a quello anagrafico e tecnico. Negli ultimi giorni è rimbalzata su radio mercato una clamorosa idea: Rabiot al Milan. Di questo ne ha parlato il noto giornalista tifoso rossonero Carlo Pellegatti.

Carlo Pellegatti

Il più bel regalo della storia

Carlo Pellegatti sarebbe entusiasta di accogliere al Milan Rabiot. Le sue parole per descrivere il clamoroso intreccio di mercato non lasciano dubbi a equivoci o a interpretazioni. Il giornalista ha infatti dichiarato ai microfoni di Radio Rossonera di “non rassegnarsi al fatto che il Milan non si renda conto che a 7.5 milioni è il più bel regalo della storia del calcio”. Ha poi aggiunto che “a quella cifra lo si compra a scatola chiusa, poi si vede dove gioca, come sta, chi è”.

La situazione Rabiot?

Tuttomercatoweb.com riporta che la Juventus non si è ancora rassegnata a perdere il proprio centrocampista, convinta che sia ancora possibile trovare un’intesa con la madre agente del calciatore. In agenda è infatti previsto un incontro tra le parti per fare il punto e trovare un’intesa, nel frattempo il Milan è vigile e guardingo, in attesa di sviluppi. I rossoneri potrebbero seriamente prendere in considerazione l’affare a zero, seppur su Rabiot ci siano anche squadre di Premier.

