I nerazzurri sembrano aver individuato nello sloveno il successore ideale di uno tra Acerbi e De Vrij.

L’Inter nella prossima stagione dovrà ringiovanire la parte centrale della propria difesa e le speculazioni riguardanti Jaka Bijol, difensore dello sloveno, vanno in questa direzione.

La situazione

Le dichiarazioni rilasciate da Gianluca Nani, direttore tecnico dell’Udinese, hanno acceso i riflettori sulla situazione di Jaka Bijol, un giocatore valutato fortemente dall’Inter per rinforzare il proprio reparto difensivo. Il club friulano è da sempre una bottega molto cara ma non è impossibile strapparle gioielli: dalle dichiarazioni del dirigente sembra comunque quasi impossibile che la cessione dello sloveno avvenga a gennaio.

Giuseppe Marotta

La valutazione

Le stime del Corriere dello Sport hanno posto il valore di Bijol attorno ai 17 milioni di euro, con previsioni che tale cifra possa aumentare superando i 20 milioni al termine della stagione. Questa valutazione riflette non solo le qualità del giocatore ma anche la strategia dell’Udinese che, notoriamente, pone alta la posta quando si tratta di negoziare i trasferimenti dei propri talenti più preziosi.

La necessità dei nerazzurri

L’Inter mostra interesse per Bijol perché innescata dalla necessità di rinnovamento nel reparto difensivo. Con profili come quelli di Acerbi e De Vrij, rispettivamente prossimi alle 37 e 33 primavere nel 2025 e con contratti in scadenza, è evidente il desiderio dei nerazzurri di abbassare la media d’età difensiva. Bijol, nato nel 1999 e specializzato nel ruolo di difensore centrale ideale per un modulo a 3, emerge come la soluzione ideale a questa esigenza, a patto che le condizioni economiche risultino favorevoli.

