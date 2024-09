Tra i nomi accostato al Milan in caso di addio di esonero di Paulo Fonseca, spunta il profilo di Paulo Sousa. Ecco cosa trapela.

Nel mondo del calcio, il movimento sulla panchina è spesso un indicatore delle aspettative e delle pressioni che gravano sulle squadre di alto livello. Il Milan, uno dei club più titolati e storicamente significativi del panorama calcistico internazionale, si trova attualmente al centro di speculazioni riguardanti il futuro del suo allenatore Paulo Fonseca. A pochi giorni dalla ripresa del campionato, con una partita importante in programma al San Siro contro il Venezia, emergono indiscrezioni su un possibile cambiamento alla guida tecnica rossonera.

Fonseca sotto osservazione

Il Milan si appresta a ritornare in campo dopo la pausa per le nazionali, con un incontro cruciale in programma il 14 settembre, una partita che potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro di Paulo Fonseca. L’attuale allenatore, che prevede poche variazioni nella formazione rispetto all’ultimo match disputato contro la Lazio, vede tamponata la sua posizione dalla necessità di conquistare i tre punti. Tammy Abraham è atteso in attacco dal primo minuto, in una formazione che potrebbe non discostarsi molto da quella vista all’opera nell’ultima uscita.

Paulo Fonseca

Sousa in pole position?

Le voci di corridoio, corroborate da fonti vicine al club, suggeriscono che Paulo Sousa, con un passato da allenatore su panchine di club come Fiorentina e Salernitana e attualmente al timone dello Shabab Al-Ahli Dubai Football Club, possa essere il principale candidato a sostituire Fonseca, nel caso in cui i risultati delle prossime tre partite (Venezia, Liverpool e Inter) non dovessero soddisfare le aspettative della dirigenza milanista. Pur essendo la volontà del club quella di sostenere Fonseca e il suo progetto, un esito negativo nei prossimi impegni potrebbe portare a considerare alternative.

Possibili alternative e sostituzioni

Oltre alla figura di Sousa, si fa strada anche il nome di Daniele Bonera come possibile sostituto ad interim, nell’eventualità di un cambio sulla panchina rossonera, mentre appare più remota l’ipotesi di un ritorno di Stefano Pioli. La scelta del futuro allenatore sembrerebbe essere un delicato equilibrio tra le opzioni disponibili e le preferenze della proprietà, con RedBird che vedrebbe con favore l’arrivo di Sousa al comando tecnico.

