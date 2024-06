L’Inter, per la difesa, punta su Buongiorno ma anche su due vecchi pallini: Schuurs e Bijol. Il punto del mercato nerazzurro.

A seguito del serio infortunio che ha colpito Francesco Acerbi, estromettendolo dai giochi fino all’Europeo del 2024 a causa di una pubalgia, l’Inter si trova nella necessità di valutare attentamente il mercato per rinforzare il proprio settore difensivo. L’età avanzata di Acerbi e De Vrij ha infatti messo in evidenza la fragilità di un reparto cruciale per le ambizioni nerazzurre, spingendo il club a considerare nuove soluzioni per mantenere alto il livello della squadra.

Priorità e Alternative sul Mercato

Nonostante Alessandro Buongiorno del Torino rimanga l’obiettivo principale per la difesa dell’Inter, il suo alto costo e l’interesse di squadre competitive come il Napoli rendono la trattativa tutt’altro che semplice. Di fronte a questa situazione, l’Inter sembrerebbe propensa a dirigere le proprie attenzioni verso giovani talenti o difensori in fase di completa maturazione, cercando così di costruire un reparto solido non solo per il presente ma anche per il futuro.

Francesco Acerbi

Prospettive di Rinforzo

Tra i profili considerati dal direttore sportivo Piero Ausilio e dal suo vice Dario Baccin emerge l’interesse per due giocatori specifici: Schuurs e Bijol. Benché Schuurs abbia recentemente subito un grave infortunio al ginocchio che potrebbe rendere la trattativa più complessa, l’Inter mostra comunque apertura verso questa opzione. Parallelamente, Bijol dell’Udinese rappresenta un’alternativa apprezzata all’interno della società nerazzurra per le sue caratteristiche e le sue prestazioni in Serie A.

Prospettive Future

La necessità di rinforzare la difesa in vista della nuova stagione diventa quindi un tema centrale per l’Inter, che non intende farsi trovare impreparata di fronte alle sfide future. Le strategie di mercato e le scelte fatte nel breve periodo saranno fondamentali per assicurare alla squadra una solidità difensiva in grado di sostenerne le ambizioni sia in campionato sia nelle competizioni europee. Con l’attenzione rivolta a giovani talenti e difensori emergenti, l’Inter sembra pronta ad affrontare un mercato che potrà definire gli equilibri difensivi del club per le stagioni a venire.

L’articolo Inter, non solo Buongiorno: Schuurs e Bijol sul taccuino di Marotta proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG