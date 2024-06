L’inter blinda Lautaro, Barella e Inzaghi e si getta sul mercato da protagonista. Ecco chi può arrivare in nerazzurro.

Nel vecchi teatro delle trattative calcistiche, rinnovi di contratto e strategie di mercato rappresentano elementi cruciali per la costruzione delle rose che si contenderanno i successi della stagione. Nelle ultime ore, l’attenzione si è concentrata sull’Inter e, in particolare, sulla figura di Lautaro Martinez. Alfredo Pedullà, noto giornalista e volto familiare agli appassionati di calcio per le sue analisi di mercato, ha condiviso sul suo canale YouTube alcuni dettagli rilevanti in merito alla situazione contrattuale dell’attaccante argentino e alle mosse future dell’Inter.

Il rinnovo di Lautaro Martinez

L’annuncio del rinnovo di contratto di Lautaro Martinez è stato accolto con grande favore dalla comunità nerazzurra. Secondo Pedullà, le voci che circolavano su una richiesta salariale dell’attaccante argentino, che oscillava tra i 12 e i 16 milioni di euro,sono state rapidamente smentite dalla realtà dei fatti. “Avete creduto alla possibilità che Lautaro chiedesse 12-14 o 16 milioni? Non c’è mai stata questa possibilità”, ha affermato il giornalista, evidenziando come Beppe Marotta, dirigente dell’Inter, avesse sempre mostrato grande fiducia nel processo di rinnovo. La priorità di Lautaro, stando alle parole di Pedullà, era rimanere all’Inter, dimostrando così una continuità nella sua carriera nerazzurra.

Giuseppe Marotta Piero Ausilio

Prossimi passi e strategie di mercato

Con il rinnovo di Lautaro martellato, Pedullà ha poi proseguito analizzando le prossime mosse dell’Inter nel mercato. Ha sottolineato che il caso di Lautaro potrebbe rappresentare un precursore per altri importanti rinnovi, come quelli di Nicolò Barella e l’allenatore Simone Inzaghi. Un punto interrogativo rimane invece per quanto riguarda Denzel Dumfries: Pedullà suggerisce che, in caso di partenza, l’Inter non sembra essere attivamente sulle tracce di Di Lorenzo, calciatore più vicino alla Juventus.

Per quanto riguarda il reparto offensivo, malgrado le speculazioni sulla possibile cessione di Thuram legate a una clausola rescissoria, l’Inter sembra fermamente intenzionata a mantenere il giocatore. Sono previsti movimenti anche in porta e in attacco, con il confermato Arnautovic che resterà, e la possibilità di un nuovo arrivo in linea offensiva. Infine, il calciomercato porta sempre con sé la sua dose di incertezze e sorprese, come sottolineato dall’interesse verso Buongiorno, su cui ci sarebbe anche il Napoli, con una valutazione che si aggira sui 40 milioni di euro.

La narrazione di Pedullà, quindi, non lascia spazio a dubbi riguardo all’importanza del rinnovo di Lautaro per l’Inter, ma apre anche uno squarcio su quello che potrebbe essere il futuro prossimo della squadra in termini di rafforzamenti e strategie, delineando un quadro dove la pianificazione e la prudenza sembrano essere le parole chiave.

