Il Milan ha un accordo tecnico ed economico con Zikrzee ma c’è un problema che frena tutto. La verità su Theo.

Il Milan si arrovella sul mercato sia in entrata che in uscita. La squadra mercato rossonera dovrà fronteggiare molte difficoltà per portare a Milanello il nuovo numero 9 e lo stesso dicasi per trattenere i suoi big. Gianluigi Longari, nel suo editoriale per Sportitalia ha fatto il punto sulla trattativa Zirkzee e sulle sirene tedesche per Theo Hernandez, sviscerando tutti i rischi e i problemi inerenti ai due calciatori.

Joshua Zirkzee

Capitolo Zirkzee

“Il Milan avrebbe anche trovato un accordo sia di progetto che di ingaggio. Il problema sono rivolti a chi assiste l’attaccante che ha incantato a Bologna. Kia Joorabchian infatti intende allegare all’esborso necessario una cifra di poco superiore ai 15 milioni di euro per quanto riguarda le sue commissioni. Una cifra che raffredda gli entusiasmi e che di conseguenza tiene vive le speranze anche per tutti gli altri club che avrebbero messo gli occhi su di lui. In Premier c’è l’Arsenal, ma sono previsti inserimenti anche da parte di altri club”.

Capitolo Theo

“C’è il pressing del Bayern Monaco che sta campeggiando con titoli a nove colonne sulla stampa continentale nelle ultime ore. La volontà dell’esterno è quella di dare assoluta priorità alla permanenza a Milano, ma le sirene bavaresi sono destinate a tramutarsi molto presto in un’offerta concreta sia al Milan che al giocatore. Un aspetto che dovrà spingere le parti in causa a trovare una via d’uscita: in un senso o nell’altro”.

