Il Milan si presenta nel prossimo mercato con le idee molto chiare sul da farsi. Il budget sarà importante, al netto di cessioni che non saranno decisive per fare mercato, e con una strategia e un piano d’azione già molto dettagliato. I reparti da rinforzare sono noti, e i nomi su cui lavorare già ci sono. Tra questi figura quello di Jacub Kiwior, in forza all’Arsenal. InFrancia, in particolare il popolare sito web ‘FootMercato‘, ha parlato del futuro del difensore polacco seguito dal Milan.

Kiwior: una priorità

Il Milan segue da tempo il centrale polacco Jacub Kiwior, ex Spezia e ora in forza all’Arsena. Il suo profilo piace e non poco alla squadra mercato rossonera che -scrive ‘FootMercato‘ – non lo ha mai tolto dalla lista dei candidati a prendere il posto di Kjaer, anzi. Un tentativo a dire il vero il Milan lo aveva già fatto il gennaio scorso ma invano, i Gunners non presero nemmeno in considerazione una possibile cessione. Nel prossimo mercato però la situazione potrebbe cambiare ed evolversi in favore dei rossoneri.

#PL | Jakub Kiwior still high in the list of AC Milan. Leaders are just waiting to finalise their coach before positioning themselves on the profile to valid it with them but Rossoneri has an high opinion about Kiwiorhttps://t.co/zHPBSilWCW pic.twitter.com/bzBfAOeV6c — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 1, 2024

Affare dopo gli Europei?

L’idea del Milan è di vederlo in azione agli Europei, quando difenderà i colori della propria nazionale, quella polacca. Al termine della manifestazione i rossoneri potrebbero rompere gli indugi e tentare di sferrare l’assalto decisivo per portarlo a Milanello. Il giocatore si trasferì dallo Spezia all’Arsenal nel gennaio 2003, per una cifra pari a 19.5 milioni di euro. Attualmente il suo valore di mercato, secondo transfermarkt è di 30 milioni di euro, il suo contratto scade nel 2028.

