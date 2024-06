Il Milan avvia il casting per rinforzare la difesa, sugli scudi una certezza e un ballottaggio. Ecco la strategia del Club.

Il Milan nel prossimo mercato cercherà in ogni modo di rinforzare il proprio pacchetto difensivo, orfano di Kjaer. La difesa ha palesato in questa stagione di essere un tallone d’Achille non di poco conto, incassando 49 reti, dato non in linea con i parametri di una squadra che vuole ambire al titolo. La squadra mercato rossonera è già in azione per offrire a Paulo Fonseca la migliore batteria di difensori possibili sui cui poter lavorare, trovando automatismi e schemi vincenti. La Gazzetta dello Sport ha approfondito la situazione evidenziando chi, ad oggi, è il pole nella gerarchie societarie.

Paulo Fonseca

Igor, il nome nuovo per la difesa

Il Milan, come detto, ha avviato un casting per trovare i profili ideali per rinforzare la rosa di Fonseca. La rosea riporta che come difensore centrale avanza con autorevolezza il profilo di Igor, ex Fiorentina e oggi in forza al Brighton. Il centrale si è trasferito in Premier solo un anno fa per 20 milioni, nel prossimo mercato potrebbe fare il percorso contrario e accasarsi al Milan per una cifra anche inferiore rispetto a quella pagata dal club inglese.

Ballottaggio tra Emerson Royal e Tiago Santos

Tiene banco invece, per la fascia destra di difesa, un vero e proprio ballottaggio tra Emerson Royal e Tiago Santos. Il primo piace e non poco alla squadra mercato rossonera ma per lui – scrive la rosea – occorre superare l’ostacolo rappresentato dalla prima richiesta del Tottenham che lo valuta 30 milioni. Il Milan ha già parlato con il suo entourage in attesa di avviare una trattativa vera e proprio con il club inglese. Poi c’è Tiago Santos, soluzione più economica che però ha il vantaggio di conoscere bene Fonseca, essendo stato alle sue dipendenze ai tempi del Lilla.

