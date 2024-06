Fofana sembra essere sui cui il Milan concentrerà tutte le sue mire per rinforzare il centrocampo. Due fattori favoriscono i rossoneri.

Il Milan sta approcciando al prossimo mercato in ottimo modo: avendo le idee chiare dei ruoli in cui voler intervenire, avendo già tracciato inoltre un identikit completo delle caratteristiche cercate. Per la linea mediana l’obiettivo è avere un giocatore abile nel fare filtro tra i reparti, fare come si suol dire da collante tra difesa e centrocampo. Un giocatore che sappia coniugare al meglio quantità e qualità, in fase passiva e attiva di azione. Chi meglio di Youssouf Fofana? La Gazzetta dello Sport, sulle proprie colonne, ha approfondito i temi legati alla trattativa tra il francese e il Milan.

Paulo Fonseca

Fofana: è l’uomo giusto

La rosea non ha dubbi, ancor meno il Milan: Fofana è l’uomo giusto per Fonseca. Il francese classe 1999 può rappresentare il tassello mancante nella rosa rossonera, quel giocatore che per caratteristiche manca ai rossoneri. Ha già collezionato un’importante esperienza internazione, avendo disputato con la maglia delle Francia gli ultimi campionati del mondo e sicuro futuro protagonista anche agli Europei alle dipendenze di Didier Deschamps.

Due fattori aiutano il Milan

Fofana è di proprietà del Monaco, almeno fino a giugno 2025. La scadenza ravvicinata del contratto suggerisce che il Milan possa strappare un prezzo di saldo. La rosea ipotizza infatti potrebbero bastare circa 20 milioni per chiudere l’affare. Altro aspetto molto importante è che il giocatore ha un accordo con il club francese per chiudere la propria esperienza, qualora ovviamente si presenti l’occasione giusta, per entrambi le parti. Il giocatore inoltre sembra gradire l’ipotesi Milan, in una recente intervista ha dichiarato infatti che “tutti conoscono il Milan e il suo palmares. È un club enorme“.

