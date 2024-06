Antonio Conte, tra le prime richieste fatte ad ADL sul mercato, ha fatto il nome del centrocampista statunitense del Milan Yunus Musah.

Il Milan nel prossimo mercato avrà l’obiettivo di proseguire quanto iniziato lo scorso anno, provando ad aggiungere qualità in tutti i reparti così da migliorare il tasso tecnico generale della rosa. Uno dei giocatori su cui si è poggiata la rivoluzione avviata nello scorso mercato è Yunus Musah, centrocampista statunitense di 21 anni acquistato per 20 milioni. Proprio su di lui si sarebbero accese le attenzioni di un grande club di Serie A, pronto a far di tutto per strapparlo al Milan.

Yunus Musah

Conte vuole Musah

Valter De Maggio, giornalista vicino alle sorti del Napoli, ha svelato che Antonio Conte avrebbe chiesto esplicitamente al patron azzurro Aurelio De Laurentiis Yunus Musah per rinforzare il centrocampo. L’ex ct della Nazionale apprezzerebbe molto il giocatore in quanto abbinerebbe al meglio forza fisica e grande duttilità tattica, caratteristiche ideali per sua idea tattica. Nel prossimo mercato il Napoli potrebbe tentare l’assalto al centrocampista americano, ex Valencia, classe 2002.

La risposta del Milan

La risposta del Milan difficilmente potrà essere positiva a riguardo. L’investimento di 20 milioni fatto lo scorso anno si rivolgeva al futuro. Nonostante non abbia trovato molto spazio, spesso preferito da altri giocatori da Pioli, la sua giovane età favorisce il pensiero che il Milan abbia fatto con lui un progetto con scadenza maggiore rispetto a un solo anno. L’unico fattore da considerare a tal proposito è l’idea che Fonseca a riguardo e di come lo inquadrerebbe nel suo impianto tattico.

