Paulo Fonseca crede molto nell’attuale rosa del Milan, l’unica richiesta avanzata al Club sarebbe un attaccante da almeno 20 gol.

Il Milan si appresta a dare il via al ciclo di Fonseca. Dopo attente riflessioni il Club sembra aver definitivamente scelto il successore di Pioli che, con ogni probabilità, sarà il portoghese del Lilla. E’ tempo dunque di programmare in ogni dettaglio il prossimo mercato con la ferma intenzione di colmare il gap con l’Inter e centrare la seconda stella. La Gazzetta dello Sport ha svelato che Fonseca sarebbe estremamente soddisfatto del valore della rosa rossonera e avrebbe avanzato una sola richiesta al Club in chiave mercato.

Paulo Fonseca

La richiesta di Fonseca

Paulo Fonseca – scrive la rosea – avrebbe espresso grande apprezzamento per la rosa del Milan, considerandola già così molto forte e competitiva. Secondo il portoghese ci sarebbe poco da aggiungere, se non un attaccante che possa garantire almeno una ventina di reti. Il Club è già all’opera per consegnare al proprio tecnico la punta tanto richiesta, i nomi e i profili non mancano sul taccuino di Ibra e Moncada. Un nome su tutti è quello di Joshua Zirkzee ma nelle ultime ore ha ripreso quota Jonathan David, avuto dallo stesso Fonseca al Lilla

I tre obiettivi di Fonseca

Fonseca oltre ad apprezzare, e molto, l’attuale rosa del Milan, si sarebbe posto l’obiettivo di valorizzare al meglio tre giocatori. La rosea sottolinea infatti che il tecnico portoghese vorrebbe recuperare e riportare al suo massimo splendore Pierre Kalulu, quest’anno molto rallentato dagli infortuni. Altro giocatore che Fonseca vuole valorizzare al meglio è Chukwueze che, nella passata stagione, è stato l’acquisto più oneroso della campagna acquisti rossonera. Infine, il tecnico ex Lilla punta a far sbocciare definitivamente il talento di Leao, suo connazionale.

