Il Milan ha necessario bisogno di una prima punta importante, che possa garantire gol e catalizzare su di esso la mole del gioco della squadra. Fonseca, in tal senso, ha bisogno di una punta che possa offrirli almeno 20 gol all’anno. Tra i nomi che potrebbero fare al caso del Milan c’è senza dubbio quello di Giménez del Feyenoord. Il Corriere dello Sport, sulle proprie colonne, ha fatto il punto della situazione.

Giménez: il profilo che piace

Il Milan monitora il mercato e valuta il profilo ideale a cui affidare la 9 rossonera lasciata libera di Giroud, in direzione MLS. Zirkzee, inseguito da tempo, è un’operazione molto complicata, lo stesso dicasi per Sesko. Altro nome su cui da tempo si è focalizzata l’attenzione della squadra mercato rossonera è quello di Giménez del Feyenoord. Il classe 2001si è evidenziato come uno dei bomber più efficace in zona rete d’Europa, mettendo a segno 26 reti in 41 partite disputate tra Eredivisie, Champions League, Europa League e coppe nazionali. Il giocatore messicano, dotato anche di passaporto italiano, aspira al grande salto e il Milan potrebbe essere l’occasione giusta. Il Feyenoord lo valuta 50 milioni di euro.

Contatti fitti con il Milan

Il profilo di Gimènez non piace solo al Milan. Sul giocatore si sono accesi infatti gli interessi sia del Napoli che dell’Atletico Madrid. Il suo entourage – scrive Il Corriere dello Sport – è stato spesso in Italia e ha incontrato più volte il management rossonero. I rapporti non si sarebbero mai interrotti, anzi. Proprio questo aspetto suggerisce che la trattativa vera e propria per regalarlo a Fonseca possa entrare a breve nel vivo.

