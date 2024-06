Ariedo Braida ha commentato l’ormai quasi certo arrivo di Fonseca sulla panchina del Milan. L’ex dirigente rossonero ha espresso fiducia nel portoghese.

La scelta di Fonseca alla guida tecnica del Milan ha generato molte polemiche sollevando un vespaio di critiche, tra i tifosi che aspiravano a un nome più importante e tra gli addetti ai lavori che hanno bocciato la scelta della società. Anche un ex dirigente del Milan, nello specifico Ariedo Braida, ha commentato l’ormai quasi certo approdo di Fonseca spiazzando un po’ tutti con il suo giudizio, dimostrando equilibrio e lungimiranza.

Ariedo Braida

Su Fonseca

L’es dirigente rossonero, quello delle vittorie in sequenza in Itala, in Europa e nel Mondo, ha le idee chiare in merito alla scelta del Milan di affidare la panchina a Paulo Fonseca. Ha affermato infatti che “l’unico giudice è il tempo, occorre essere realisti. Il tempo dirà se è la scelta giusta o meno. Non mi sento di condannare nessuno. Nel calcio si può fare bene o meno bene. Comunque Fonseca ha allenato in varie occasioni. Non è uno sprovveduto“. Al contempo però ha precisato anche che “allenare il Milan non è la cosa più semplice del mondo”.

I fattori che incideranno

Da grande esperto di calcio Ariedo Braida focalizza subito i fattori che saranno decisivi sull’operato di Fonseca al Milan, sottolineando che “decideranno il tempo e il tipo di giocatori che avrà a disposizione”. Conclude affermando che “a volte uno arriva senza le luci della ribalta e poi smentisce i detrattori. Non si può fare a priori una valutazione drastica o positiva”.

L’articolo Milan, Braida su Fonseca: “Decideranno il tempo e i giocatori a sua disposizione” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG