L’Inter guarda al futuro delle corsie, in particolare di quella mancina: occhi su Mitchell Bakker del Bayer Leverkusen

L’Inter è alla ricerca di rinforzi per la corsia mancina, che con ogni probabilità si dovrà provare di Robin Gosens per la prossima stagione: rispunta a tal proposito il nome di Mitchell Bakker. L’esterno del Bayer Leverkusen era già stato accostato ai nerazzurri in passato.

Sportitalia riferisce come il club di Viale della Liberazione si sia iscritto alla corsa per l’olandese classe 2000, sulle cui tracce ci sono anche Roma e Atalanta.

L’articolo Inter, non solo Carlos Augusto: si pensa anche a Bakker come erede di Gosens proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG